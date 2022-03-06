Виступи проти України та поклоніння Путіну. Киві оголосили підозру в держзраді

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від "ОПЗЖ" Іллі Киві / Фото: Колаж: Сьогодні

Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у Facebook.

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"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", – зазначила Венедіктова.

На основі зібраних доказів Венедіктова вважає, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.

"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків" , – написала Венедіктова.

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За її словами, вона переводить Киву у статус підозрюваного.

Про що йдеться у повідомленні про підозру

Кива підозрюється у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Депутата звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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Він допомагав Росії проводити підривну діяльність проти України. За це його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.

Справи Киви

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