Завірюха та ожеледиця. В Україні попередили про небезпеку на дорогах

Україну атакує негода. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні попередили про погіршення погодних умов. Очікується мокрий сніг та дощ, а також ожеледиця.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції України.

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Україну атакує негода

Синоптики прогнозують 27 грудня до кінця доби в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також упродовж 28 грудня у південних, центральних, східних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях значні опади у вигляді мокрого снігу.

У південній частині, вдень у центральних областях очікується мокрий сніг та дощ, а також ожеледиця.

В Україні, крім західних та північних областей, пориви вітру досягнуть 15-20 м/с, а також прогнозують завірюхи та снігові замети.

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Такі погодні умови можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху транспорту на деяких ділянках доріг та вулиць.

Якщо ви все ж таки опинилися за кермом:

дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів;

під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар та протитуманними ліхтарями; Реклама

заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами;

користуйтесь засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Чи буде сніг на Новий рік?

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, на Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

"За попередніми прогнозами, сильних морозів не очікується", – повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Де чекати на морози цієї зими Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і далі на схід до Сумщини. Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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