Російські олігархи один за одним вивозять цінності в Дубай – ЗМІ

У Дубай вже здійснили рейси олігархи з найближчого оточення Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Представники російської еліти з початку війни в Україні вивозять майно, серед якого цінні картини, в Об'єднані Арабські Емірати.
Про це пише "Українська правда".
В Дубаї прилетів борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова 24 лютого. Літак вилетів із Москви, зробив зупинку в Тель-Авіві та попрямував до Емірати. Повернувся до Москви літак 3 березня.
Цієї ночі в Емірати вилетів літак міністерства оборони Росії.
26 лютого переліт Москва-Дубай-Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва.
З Ніцци в Дубаї 28 лютого прилетів літак Bombardier Global 5000, яким, за даними джерел "Української правди", користуються брати Ротенберги.
Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner протягом війни вже двічі літав у Дубай. Вперше 28 лютого. 4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів у Дубай.
4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у Московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 та вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.
Ситуація в Україні 5 березня
- У Миколаївській області російські війська збираються в районі Баштанки та Галицинового та готуються до переміщень.
- У Мелітополі, куди увійшли російські військові, відбувся черговий мітинг. Місцеві жителі з голими руками йдуть на агресорів, які лякають стріляниною з автоматів. Люди посилають окупантів туди, куди і російський військовий корабель.
- Російська авіація завдала точкових ударів по Сумах, зокрема по інфраструктурних об'єктах.
- "Укрзалізниця" 5 березня продовжує відправляти евакуаційні поїзди за кордон, щоб відвезти українців чим далі від бойових дій.
- У путінській армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються в полон, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
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