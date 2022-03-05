Російські олігархи один за одним вивозять цінності в Дубай – ЗМІ

У Дубай вже здійснили рейси олігархи з найближчого оточення Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники російської еліти з початку війни в Україні вивозять майно, серед якого цінні картини, в Об'єднані Арабські Емірати.

Про це пише "Українська правда".

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В Дубаї прилетів борт Bombardier Global 7500 Сергія Чемезова 24 лютого. Літак вилетів із Москви, зробив зупинку в Тель-Авіві та попрямував до Емірати. Повернувся до Москви літак 3 березня.

Цієї ночі в Емірати вилетів літак міністерства оборони Росії.

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26 лютого переліт Москва-Дубай-Москва протягом одного дня здійснив літак Bombardier Global 5000 олігарха Юрія Трутнєва.

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З Ніцци в Дубаї 28 лютого прилетів літак Bombardier Global 5000, яким, за даними джерел "Української правди", користуються брати Ротенберги.

Борт Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner протягом війни вже двічі літав у Дубай. Вперше 28 лютого. 4 березня він повернувся до Москви і того ж дня знову вилетів у Дубай.

4 березня близько опівночі з військового аеродрому Чкаловський у Московській області вилетів літак Ту-154М з бортовим номером RA-85041 та вранці 5 березня літак здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі.

Ситуація в Україні 5 березня

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