Вибухнув балон чи винні миші? Що відомо про пожежу на хлібокомбінаті у Тернопільській області (відео)

У містечку Чортків Тернопільської області вогонь ущент знищив одне з трьох приміщень місцевого хлібокомбінату. Металеві конструкції, які транспортували зерно та борошно, завалилися просто на залізничні колії та на кілька годин рух потягів був заблокований.

Яка причина масштабної пожежі на стратегічному підприємстві, що встигли врятувати, і чому місцеві, коли розповідають про склади зерна держрезерву, говорять про мишей – з'ясовували новини "Сьогодні".

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Подробиці пожежі

Вогонь на хлібокомбінаті у центрі Чорткова люди помітили близько сьомої вечора. За тривогою підняли пожежників кількох населених пунктів і навіть військової частини.

"Взагалі-то було стршно. Те що показано у фейсбуці, то таке. Треба було чути, як той шифер стріляв і як то все палахкотіло таким високим полум’ям", – розповіла жителька Чорткова Любов Слободянюк.

Кілька годин рятувальники приборкували вогонь. До гасіння залучили 13 пожежних автівок.

Що кажуть рятувальники

"Як наслідок знищено покриття та перекриття однієї з трьох секцій складської будівлі, частину транспортної галереї через залізничну колію на загальну площу 1300 метрів квадратних", – повідомила речниця ГУ ДСНС в Тернопільській області Ірина Крупа.

На складі, який фактично вщент знищив вогонь, зберігали борошно, кажуть колишні працівники комбінату.

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"З 19-го, з 20-го року, як миші з’їли зерно, то вже нічого не було", – розповіла Галина Ставична, яка колись працювала на комбінаті.

"Миші курили" або причини займання

Чортківський комбінат хлібопродуктів кілька років тому опинився у центрі скандалу. Коли зерно держрезерву, яке тут зберігали, загадково зникло.

"Держрезерв зерно там колись зберігав. Але то колись бо писали, що миші з’їли 150 вагонів зерна… Ну то тепер миші курили", – каже місцева жителька Любов Слободянюк.

Сьогодні згарище вивчають експерти та поліція. Про причини займання наразі – не кажуть.

Місцеві жителі заявляють — приміщення підприємства були відключені від електропостачання. Припускають, пожежа трапилася коли демонтовували металеві конструкції. Вирізають обладнання на металобрухт тут уже кілька місяців. Усе – через борги держпідприємства, кажуть люди.

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"Різали напевно щось і чи балон зірвався, чи що… Там галерея така була до млина. На тій галереї напевно вирізали метал. Бо більше немає ніякого припущення", – сказала Галина Ставична.

Справою зайнялися правоохоронці

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею умисне знищення або пошкодження чужого майна, що або заподіяло шкоду в особливо великих розмірах.

Також до сьогодні триває розслідування правоохоронних органів щодо розкрадання зерна зі складів підприємства держрезерву. Поки жодного звинувачення нікому так і не висунули.

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