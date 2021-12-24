"Хабарі зростуть, з'явиться попит на підробки" – юрист про військовий облік для жінок

Хабарі за "вирішення питання" сягатимуть 1500 доларів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові та юристи прокоментували можливі корупційні ризики, які можуть виникнути через нову норму про обов'язковий військовий облік для жінок. Як виявилося, їх може з'явитися чимало.

Медичні підробки

"Я більш ніж припускаю, що лікарі почнуть активно і дуже ретельно перевіряти здоров'я жінок і серед останніх може з'явитися багато з інвалідністю "на папері", хворих на хронічні хвороби "на папері". Це може бути підставою для прийняття рішення про непридатність жінки до військової службі, – каже адвокат Іван Ліберман. – Іншими словами, заробити на нововведенні зможуть лікарі та держслужбовці, які видають ті чи інші документи".

Ціна питання

За даними силовиків, середня сума хабаря за допомогу в ухиленні від військової служби становить від 1000 доларів до 1500. Не виключено, що за підвищеного попиту несвідомих громадян ці "такси" можуть зрости.

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"Адвокатська етика не дозволяє говорити про факти, яких поки що не було. Але як громадянин я вважаю, що деякі чоловіки захочуть зробити все, щоб їхні жінки уникнули військового обов'язку", – каже Ліберман.

Інші "схеми"

До цього він додав, що цілком обґрунтовано очікується поява ділків, які пропонуватимуть підроблені документи про те, що жінка стоїть на військовому обліку.

"Це кустарний метод. Але можливе і таке, що люди офіційно ставатимуть на облік і матимуть легальні документи, але з можливістю контролювати ситуацію. У військкоматі у таких громадян можуть бути свої люди, які заздалегідь зіллють інформацію про повну або часткову мобілізацію. Робитися це може для того, щоб у жінки була можливість тимчасово виїхати за кордон або піти на лікарняний".

Які проблеми виникнуть без військового обліку

У свою чергу військові кажуть, що без документа про військовий облік виникне маса проблем.

"Фактів відкупитися від військового обліку – такого поки що не було. Були спроби відкупитися від військової служби. Ті, хто захоче відкупитися, "загубитися" – ці люди зроблять гірше тільки собі", – повідомив військовий комісар Київського обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко.

При цьому він пояснив, що у людини, яка не перебуває на військовому обліку, виникнуть проблеми із реєстрацією місця проживання. Як і у чоловіків, які не перебувають на військовому обліку, у жінок можуть проблеми з працевлаштуванням – кадровики вимагають документ про те, що кандидат на посаду перебуває на військовому обліку.

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