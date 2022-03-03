"Я не знаю, чи повернуся взагалі": у Мережу злили листування окупантів (відео)

Згідно з листуванням, РФ в Україні взагалі не раді/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Мережу "злили" листування російського солдата, який пішов воювати проти України. Листування велося з якимсь Головчанським.

Про це пише "Главред".

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З листування видно, що російський військовий перебував у Сумах. Він розповів своєму співрозмовнику, що в армії РФ в Україні величезні втрати, а місцеве населення їм "взагалі не раде".

"Я не знаю, як мені повернутися. Вийшло, що ми просто напали на Україну... Я не знаю, чи повернуся взагалі", — додав він.

Атака в Харкові

Заступник мера Ізюма Харківської області Володимир Мацокін повідомив про чергову атаку ворога. Внаслідок обстрілів є загиблі.

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Мацокін проінформував, що атака почалася близько 23:59, удар припав на багатоповерхівку та приватний будинок.

Внаслідок обстрілу загинули 8 людей, 2 з них – діти.

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