"Українська мова – це насильство": власник чебуречної в Харкові "влип" у скандал

В Харкові власник чебуречної влаштував скандал. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові власник чебуречної спровокував черговий мовної скандал. Він відмовився відповідати клієнтам українською мовою, а ще сказав що шкодує тому, що живе в Україні.

Про це пише харківське видання NewsRoom.

Суть скандалу

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У мережі з'явилася інформація про те, що власник закладу громадського харчування на вулиці Валентинівській 15/17 відмовився обслуговувати клієнта українською мовою.

"Для мене і для 99,9% клієнтів, які приходять сюди, необхідність розмовляти українською мовою – це насильство" , – сказав він.

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Ще "чебуречник" називав україномовних "рагулями". А на завершення суперечки покупець запитав опонента, в якій країні він живе, на що останній відреагував: "Я живу в Україні, на жаль" .

"Я не беру участь у конфліктах, я тут чебуреки готую"

Незабаром власник громадського харчування, який представився Олександром, прокоментував ситуацію кореспондентові Newsroom.

Він стверджує, що багато його слова під час цього конфлікту "висмикнули з контексту".

"Все висмоктали з пальця. Люди хотіли створити конфлікт, тільки я в цьому участі не беру, я тут чебуреки готую. Прохання обслужити українською мовою з боку клієнта не було. Він зробив замовлення і просто спілкувався. Я російською, він українською. Ми чудово одне одного розуміли, розмова була коректною " , – розповів Олександр.

Чоловік відмовився обслуговувати покупця українською. Скріншот з YouTube-каналу STERNENKO

Далі клієнт запитав, чому власник громадського харчування не говорить державною мовою.

"Я відповів, що моя лексика українською поступається російській, і що я хочу любити українську мову, а не розмовляти нею з-під палки" , – пояснив Олександр.

Також він не став заперечувати того, що "шкодує жити в Україні",

"Це моє особисте ставлення... Мені не подобається поляризація суспільства на мовному ґрунті. Я мав досвід проживання в країні, де люди говорять на різних мовах і чудово ставляться одне до одного. Тому що хочуть" , – додав Олександр.

Сфера обслуговування перейшла на українську мову

З 16 січня в Україні діє "Закон про мову". Він гарантує кожному обслуговування державною мовою.

Перше звернення до клієнта повинно бути українською. І вже потім співрозмовники можуть перейти на будь-яку іншу зручну для них мову. Порушення цих правил передбачає штрафи.

Раніше ми писали:

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