Яценюк аргументував, чому ЄС має рішуче надати Україні статус кандидата (відео)

Іншого історичного рішення просто бути не може, впевнений Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має набути статус кандидата в члени Європейського Союзу, тому що це стосується не тільки її майбутнього, а також майбутнього ЄС і демократії в світі, вважає Арсеній Яценюк. Голова Київського безпекового форуму, експрем’єр-міністр України під час онлайн-дискусії КБФ назвав головні аргументи, чому потрібно ухвалити рішення щодо кандидатства України в ЄС.

"Україна повинна отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу. Тому що це рішення набагато більше, ніж просто про Україну. Це рішення про ЄС і взагалі про майбутнє демократії в світі", – сказав Яценюк.

Голова КБФ зазначив, що зараз від ЄС потрібна рішучість.

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"Історичні рішення приводять або до перемог, або до поразок. Були історичні рішення, які привели до поразок: це низка рішень 1939 року, це рішення відмовити Україні щодо надання Плану дій щодо членства в НАТО", – підкреслив він.

Арсеній Яценюк наголосив, що якби ПДЧ був підписаний, з високою вірогідністю Росія не напала б на Україну.

"Я можу з високою вірогідністю сказати, що нашим західним партнерам не треба було б сьогодні витрачати неймовірні кошти на підтримку України і на підтримку власних військових бюджетів. Я можу з високою вірогідністю сказати, що путінська диктатура тоді би не отримала перемогу", – каже Яценюк.

На думку експрем'єра, Україна має отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу, бо такого рішення вимагає історична ситуація.

"За інших обставин такі диктатори як Путін, а Путін не один у світі, – будуть далі проводити антидемократичну політику. І тоді ЄС буде сам стояти перед загрозою власного існування. А розширення Європейського Союзу за рахунок України – це його посилення, укріплення, і це посилення світової демократії. Тому іншого рішення бути не може", – підкреслив Арсеній Яценюк.

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Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, які країни проти надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Також ми повідомляли, коли Єврорада має намір обговорити статус кандидата у ЄС для України.