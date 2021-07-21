Яценюк: Є всі підстави для розпуску Ради

Вперше у новітній політичній історії одна партія отримала більшість у Раді, а через два роки підтримка слуг народу досягла дна

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вважає, що на сьогоднішній день є всі підстави для розпуску парламенту, і жорстко розкритикував "слуг народу". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що вперше у новітній політичній історії одна політична сила отримала більшість.

"Людям розповідали, що міняти депутатів треба невідкладно, бо рейтинги парламенту низькі. І дійсно, нові депутати, які ще вчора були нікому не відомими людьми і зеленого поняття не мали, що написано в Конституції, отримали безпрецедентний рівень підтримки. Це був вересень 2019 року", – пише Яценюк.

Читайте також: Зеленський не оголосить дострокові вибори президента: Разумков назвав причину

Політик вважає, що через два роки нинішній парламент досяг дна підтримки від народу.

Реклама

"Необільшовики і популісти, невігласи і пройдисвіти, корупціонери і нездари – народ не довіряє цьому парламенту. Є всі підстави для його розпуску. Як думаєте, указ про розпуск буде чи "слуги" так прикипіли до крісел у залі й депутатських бонусів, що їх і після закінчення повноважень у 2023 році не виженеш?" – додав Яценюк.

Відзначимо, що розмови про розпуск парламенту ходять регулярно, особливо якщо гальмуються важливі законопроєкти. Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський розповідав, чи має намір розігнати Верховну Раду.

Також в останні місяці серед українських політиків почала активно поширюватися чутка, що Володимир Зеленський нібито скоро оголосить про проведення дострокових виборів президента і що відповідну заяву нібито зробить 24 серпня 2021 року, на день 30-річчя незалежності країни. Ми дізналися, навіщо опонентам глави держави знадобилося поширювати недостовірну інформацію.