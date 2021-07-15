Яценюк озвучив наслідки для Європи і США в разі запуску "Північного потоку – 2"

Європейський Союз вже сьогодні страждає від Північного потоку – 2 – за кілька тижнів ціна на російський газ піднялася з 250 до 450 доларів

Україна і Захід повинні зробити все можливе, щоб зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік – 2". Це також і в інтересах США.

Про це заявив прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк в Атлантичній раді у Вашингтоні.

За його словами, у США, хто відповідає за український напрямок, впевнені, що найкращим виходом було б зупинити російський проєкт, і цю ідею підтримують і демократи, і республіканці.

"Це антиукраїнський проєкт, тому що Україна втратить 2 мільярди доларівщорічно за транзит. Це майже розмір програми МВФ з Україною. Це антиєвропейський проєкт. Адже Росія отримає інструменти впливу на енергетичний ринок Європейського Союзу. Це антиамериканський проєкт. Оскільки Сполучені Штати втратять додаткову частку ринку газу, який транспортується зі США до ЄС", – зазначив Арсеній Яценюк і додав, що Європі краще бути партнером зі США, ніж з Росією.

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Він зазначив, що Європейський Союз вже сьогодні страждає від "Північного потоку – 2", а в разі запуску СП-2 Польща і Словаччина також втратять доходи від транзиту.

"Що відбувається на ринку газу? Лише за кілька тижнів ціна на газ піднялася з 250 до 450 доларів. Тому що Росія має надмірний вплив на ринок. Це політичний вплив на європейський і український енергетичний ринок. Вони провели цю маніпуляцію і отримали 200 доларів за тисячу кубометрів – це мільярди доларів. Скажіть мені хоч одну причину, чому німці хочуть завершити цей проєкт? Немає тут причин, як на мене. Хіба що, маю таке відчуття, щось відбувалося за лаштунками. І щось погане", – підкреслив політик.

Водночас Яценюк визнав, що шанси зупинити цей проєкт не дуже високі, але потрібно зробити все можливе.

Як повідомляли новини "Сьогодні", глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон пояснив, навіщо Росія шантажує Європу дефіцитом газу. За його словами, Україна може постачати в ЄС додатково 4,5 млрд кубометрів газу на місяць. Кремль штучно цьому перешкоджає, і цьому є причина.