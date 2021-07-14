Мовний закон КСУ визнав конституційним

Конституційний Суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Таким чином, КС визнав конституційним закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомила постійний представник Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, Конституційний Суд визнав оспорюваний закон таким, що відповідає Конституції.

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"При цьому в конституційному поданні автори подання посилалися на його неконституційність як в частині окремих положень за змістом, так і суттєві порушення Верховною Радою норм Регламенту під час його прийняття", – зазначила Совгиря.

Як ми писали раніше, в Мережі розмістили відео з уривком із засідання Одеської міської ради, де місцеві депутати практично безуспішно намагаються говорити державною мовою.

Ми також писали, що в кінці минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради через виконання гімну Угорщини депутатами в Закарпатській області.