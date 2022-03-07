Південна Корея ввела санкції проти Росії

Світ підтримує Україну та запроваджує санкції проти РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Південна Корея запровадила санкції проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмежень — припинення транзакцій з Центральним банком Росії.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Південної Кореї

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Деталі

"Уряд Південної Кореї на додаток до прийнятих 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, включаючи припинення транзакцій з Центробанком РФ", — повідомили у МЗС.

Усі деталі щодо санкцій у відомстві оголосять після консультацій з відповідними міністерствами країни. Південна Корея також повідомить про своє рішення Сполучені Штати Америки та інші країни.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Крім того, ввели санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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