За день "Укрзалізниця" евакуювала 3 тисячі жінок та дітей із гарячих точок

Вчора з міста та прилеглих територій вивезли понад 1000 жінок та дітей / Колаж "Сьогодні"

З Ірпеня Київської областіта прилеглих до міста територій сьогодні, 4 березня, евакуювали залізницею понад 3000 жінок та дітей. Нині це місто та прилеглі населені пункти оточені ворогом.

Про це повідомляє УЗ.

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"Наразі жінки та діти перебувають у безпечному місці. Дякуємо Службі безпеки у Києві та Київській області за підтримку. Укрзалізниця і далі у тандемі з правоохоронцями проводитиме евакуацію з найнебезпечніших точок" , – додали до УЗ.

Вчора, 3 березня, з Ірпеня та прилеглих до міста територій евакуйовано залізницею понад 1000 жінок та дітей.

Ситуація в Україні 4 березня

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