За перший тиждень листопада зробили 1,6 млн щеплень від COVID-19

Темпи вакцинації зростають / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 7 листопада в Україні 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 особи, повністю імунізовано – 33 480 людей.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 особи, з них отримали одну дозу – 11 406 282 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 особи (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 344 335 щеплень. 93,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу працювали:

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585 мобільних бригад з імунізації;

1822 пункти щеплення;

427 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).

Також минулої доби госпіталізували 3532 особи, летальних випадків – 473. За добу одужали 8200 людей.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 088 501 людина;

одужали – 2 520 956 людей;

летальних випадків – 72 557.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) та Миколаївській (812) областях.

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