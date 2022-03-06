Захоплена техніка та деморалізовані резерви РФ. Обстановка в Україні на 11-й ранок війни

Евакуація з Ірпеня/Оборона Києва. Фото Reuters

Генштаб ЗСУ повідомляєпро ситуацію в Україні станом на 6:00 ранку 6 березня – одинадцятої доби протистояння окупанту. Нашими військовими ведуться запеклі бої з утримання певних рубежів, а противник робить постійні спроби ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами.

Подробиці:

Сили оборони ведуть оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, завдання йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх у глибину.

операційних зон з метою відбиття наступу ударних угруповань збройних сил окупантів, завдання йому максимальних втрат, недопущення вторгнення їх у глибину. Група об'єднаних сил проводить оборонну операцію у східній частині Донецького операційного району . Основні зусилля зосереджені на обороні міста Маріуполя і завданні вогневої поразки переважаючим силам противника.

. Основні зусилля зосереджені на обороні міста і завданні вогневої поразки переважаючим силам противника. Інші групи проводять оборонну операцію та ведуть оборонні бої на Слобожанському та східній частині Таврійського напрямів . Зокрема, підрозділи ДШУ ЗС України зупинили колони супротивника, які намагалися висунутись убік. Дніпропетровщини з боку Балаклії .

та східній частині . Зокрема, підрозділи ДШУ ЗС України зупинили колони супротивника, які намагалися висунутись убік. . У Сіверській зоні проводиться операція з оборони Чернігова .

. На Волинському напрямку проводяться заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у певній операційній зоні вздовж державного кордону України.

проводяться заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у певній операційній зоні вздовж державного кордону України. На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївської області було сплановано та реалізовано захоплення значної кількості броньованої та автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України зосередило зусилля на відбитті ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих (критичних) об'єктів України та угруповань військ.

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Загалом станом на цей момент втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять 88 літаків та гелікоптерів.

Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але в обстановці, що склалася, має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. За рахунок опору всього українського народу ворога деморалізовано. Резерви російських окупантів, що надходять на доукомплектування підрозділів, мають вкрай низький морально-психологічний стан через поінформованість про реальний стан справ.