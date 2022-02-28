Захопити Ірпінь не змогли, але хочуть іти до Києва. У ЗСУ розкрили плани окупантів

У ЗСУ розповіли, що зараз планують окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь не принесла успіху. Українські сили оборони знищили нову техніку супротивника. Проте війська РФ продовжують стріляти по населених пунктах та об'єктах інфраструктури.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ.

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Окупанти стріляють по військових та цивільних аеродромах, пунктах управління військами, об'єктах системи ППО, важливих критичних об'єктах інфраструктури, населених пунктах та підрозділах у районах оборони.

Наразі танкові та механізовані підрозділи ЗСУ за підтримки артилерії утримують оборону в усіх напрямках противника. Повітряні сили відбивають атаки окупантів.

Полісся

На Поліссі у напрямку Києва окупанти намагаються відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через Ірпінь у районі Демидова.

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Ірпінь

Війська РФ провалили чергову спробу захопити Ірпінь. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника.

Київ

Війська оборони Києва розгорнули щільну та багаторівневу систему захисту столиці. Зараз вони борються з

з диверсійними групами чисельністю 3-15 осіб. Окупанти ходять зі зброєю у формі ЗСУ, але у бронежилетах зразка РФ.

Бої під Києвом

Україна завдала артилерійського удару по ворожій техніці в аеропорту Гостомеля. Знищено легкоброньовану техніку, БМД та особовий склад противника.

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Вранці 27 лютого у Бучі снаряд влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, сталося загоряння. Пожежу локалізовано. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Підрозділи ДСНС змушені були залишити місце події через обстріли.

Під Києвом 27 лютого підірвали міст між Ірпенем та Бучею .