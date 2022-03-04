Закрити небо! Українські медіа звернулися до світових ЗМІ та асоціацій телерадіомовників

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​​Українські медіа виступили з відкритим зверненням до світових ЗМІ та асоціацій телерадіомовників.

"Агресор зазіхнув на безпеку світу"

"24 лютого Росія оголосила війну Україні та розпочала масштабне вторгнення. По всій території України відбуваються нищівні напади, гинуть невинні жінки та діти. Російські танки не шкодують нікого: стріляють по житлових будинках, бронетехніка атакує цивільні установи, школи, дитячі садочки та пологові будинки. Від прицільних обстрілів "Градів" та мінометів уже загинули сотні жителів, сотні тисяч змушені ховатися в підвалах і укриттях, а мільйони полишають свої домівки та виїжджають за кордон", – зазначається у зверненні.

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Водночас наголошується на тому, що кількість біженців "може стати надзвичайною", що своєю чергою призведе до економічних, соціальних та політичних проблем в Європі та світі:

"Ракетно-бомбові удари Російської Федерації підривають телевежі в містах України, щоб зупинити українське телемовлення. Тепер агресор зазіхнув на безпеку всього світу. Російська армія захопила Чорнобильську АЕС, повторно наражаючи на страшну трагедію всю Європу. Вчора російські війська обстріляли Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію у Європі. Наразі в Україні діє чотири АЕС з 15 ядерними блоками, які також опиняються під загрозою вибуху".

У зверненні українських медіа зазначається, що обстріл атомної станції є актом вандалізму до людства загалом і кожного мешканця Землі окремо:

"Зараз саме час прокинутися західній демократичній громадськості й зрозуміти, що людство на порозі смерті. Світ має чітко розуміти, що не існує локальної ядерної катастрофи в одній країні. Загине все довкола! Розуміючи всю небезпеку ситуації, до якої призвела війна в Україні, особливо з точки зору ядерної небезпеки, просимо усі світові ЗМІ почути нас. Закликаємо вас збільшити свій інформаційний вплив на політиків, щоб закрити небо над Україною. Ваші негайні дії зможуть врятувати світ".

До світових ЗМІ та асоціацій телерадіомовників звернулися: Ганна Безлюдна, керівниця Inter Media Group, Олександр Богуцький, Генеральний директор Starlight Media, керівник дивізіону "Новини", Євгеній Бондаренко, директор "Медіа Групи Україна", Ярослав Пахольчук, СЕО 1+1 media, Ольга Герасим‘юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, Микола Чернотицький, голова правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

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Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україні потрібна невідкладна допомога в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

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