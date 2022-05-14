Заступник командира полку "Азов" закликає західних лідерів допомогти з евакуацією поранених з "Азовсталі"

У шпиталі на "Азовсталі" перебуває близько 600 поранених бійців, наголосив Святослав Паламар / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують бомбардувати з літаків завод "Азовсталь" та шпиталь, де перебуває багато поранених українських захисників. Потрібна евакуація поранених, заявив заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар ("Калина") під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Ворог цинічний, ворог не дотримується жодних міжнародних конвенцій. Він не дотримується Женевських конвенцій. Знаючи, що зараз на території "Азовсталі" перебуває величезна кількість, а це близько 600, поранених бійців, він і далі продовжує скидати бомби на військовий шпиталь. Тим самим, як завжди, порушує всі міжнародні норми", – наголосив він.

Святослав Паламар закликав західних лідерів допомогти організувати евакуацію поранених. Заступник командира полку "Азов" нагадав, що захисники Маріуполя з початку війни знищити близько 6 тисяч російських загарбників, близько 78 танків та понад 100 одиниць бронетехніки. Наразі гарнізон дуже потребує допомоги.

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"Якщо буде на це можливість, підключити всі зусилля для того, щоби помогти в процесі екстракшн нашого гарнізону. Це хлопці і дівчата, які в оточенні зробили все можливе для того, щоб перемолоти, пропустити через себе таке величезне угрупування", – звернувся Паламар.

Він підкреслив, що саме мужність захисників Маріуполя дозволила стримати ворога і не пустити його далі.