Захід розробляє "план Маршалла" для України – Джонсон

У Лондоні задумалися про відновлення України / Колаж "Сьогодні"

Захід готовий розробити та почати реалізовувати аналог так званого "плана Маршалла", щоб у найкоротші терміни відновити зруйновану "русским миром" Україну. Про таку готовність заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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Чого очікувати

"Була досягнута угода про необхідність показати народу України зараз, що щоб не сталося, коли вільну, суверенну, незалежну Україну буде відновлено і захищено, ми матимемо "план Маршалла" для відновлення України", – заявив Борис Джонсон після виступу президента України Володимира Зеленського перед британським парламентом.

Джонсон повідомив про це після переговорів із лідерами Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини. Він також наголосив, що Путіну зараз краще зрозуміти, що його агресія проти України "не окуповується".

"Зрозуміло, що російське вторгнення йде не за графіком, який він запланував. І я думаю, що це було б не тільки на користь народу та світу, але й на користь Путіну, якби він зараз відступив і вивів війська", – зазначив Джонсон.

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