Запорізька область влаштувала мега-остракізм для Білорусі

У Запорізькій ОВА заявили, що припиняють співпрацювати з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Запорізька область припиняє співпрацю з республікою Білорусь. Вже підготовлено відповідні документи. Це пов'язано з тим, що Білорусь допомагає російським агресорам проводити повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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За дорученням голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, підготовлено документи про припинення торгівельно-економічних, науково-технічних та культурних зв'язків з республікою Білорусь, яка наразі допомагає РФ вести війну в Україні.

Сьогодні, 14 травня, Запорізька область сповна відчуває на собі наслідки злочинного повномасштабного вторгнення росії. Більша частина території області окупована загарбниками, на лінії розмежування точаться запеклі бої, гинуть люди, руйнується цивільна інфраструктура.

В ОВА заявили, що в такі важкі часи необхідно припинити всі зв’язки з країнами, які допомагають ворогу нищити нашу державу.

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Так, ЗОВА припиняє дію угод 2018 року, які були укладені у м. Гомель з Могильовським, Мінським, Гомельським, Гродненським та Брестським обласними виконавчими комітетами республіки Білорусь.

Крім того, розірвано угоди 1993 року про економічне співробітництво між нашим регіоном та білоруськими територіями.

Арестович розповів, чи вторгнеться Білорусь в Україну

Білорусь оголосила розгортання військ на кордоні з Україною. Це планові навчання і немає жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Про це розповів позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю на YouTube-каналі "ФЕЙГИН LIVE".

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"Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вийшло вперше, вдруге немає шансів. Ситуація змінилася. Тоді (у лютому, — ред.) Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що — самі (білоруські війська, — ред.) підуть?", — сказав Арестович.

Крім цього, він додав, що зараз на території Білорусі знаходиться мінімальна кількість російських військових. При цьому там немає наступальних груп.

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