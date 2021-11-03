Заробляє гроші та сидить в інтернеті: як відбуває покарання винуватиця ДТП у Харкові Олена Зайцева

Олена Зайцева відбуває покарання через смертельну ДТП у Харкові/Колаж: Сьогодні

Олена Зайцева, яка спричинила смертельну ДТП у Харкові у якій загинули шестеро людей, відбуває покарання в Покровському виправному центрі. Дівчину засудили на 10 років позбавлення волі. Дівчина відбуває покарання не у жорстких умовах.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Реклама

Сектор мінімального рівня безпеки

Зайцева відбуває покарання в секторі мінімального рівня безпеки для засуджених до позбавлення волі. Він має окремі входи, прогулянковий двір, кімнату для приймання їжі, душ тощо.

Вільно пересуватися Зайцева разом з іншими засудженими в секторі мінімального рівня безпеки може лише своїм двориком. На роботу, в лазню, на обід — їх супроводжують.

Доступ до інтернету

Якщо засудженим до обмеження волі згідно із законом дозволено телефони, то тим, хто у секторі, це заборонено. Тому Зайцева та інші 11 жінок ходять на переговори до чергової частини – під наглядом адміністрації. Крім того, їм дозволяють користуватися інтернетом. Вони можуть по Skype спілкуватися з родичами, відвідувати загальнодоступні сайти (крім порноресурсів, соцмереж та інших заборонених сайтів). Користуватися інтернетом можна у вільний від роботи та режимних заходів час.

Реклама

В інтернет-класі є один комп'ютер, тому 12 засуджених розбили на дві групи по шість осіб: одного дня перша група користується інтернетом, а друга тим часом телефонує родичам. Наступного дня – навпаки.

Заробіток Зайцевої

Разом з іще однією засудженою, Зайцева працює на ділянці української вишивки. У колоніях засуджені мають право не працювати, зобов'язані лише ті, хто має виконавчі листи за аліментами.

У виправному центрі засуджені до обмеження свободи мають працювати. У кого позбавлення волі та відбувають покарання у секторі (разом із Зайцевою) – можуть відмовитись. Але окрім двох пенсіонерок, усі виходять на роботу – 10 осіб. Серед них і жінка пенсійного віку, яка нещодавно надійшла, якій не вистачає трудового стажу, тому вона виявила бажання працювати.

Реклама

Із заробітної плати засуджених йде утримання потерпілим. За місяць Олена Зайцева заробляє від 1 800 до 3 000 гривень. Все залежить від вартості виробу. Засуджені не на ставці, вони мають відрядну оплату праці.

Із зарплати утримують прибутковий податок, військовий збір, а також за харчування, комунально-побутові умови. Триразове харчування у виправному центрі коштує 30-35 гривень на день. Компобут влітку приблизно 240 гривень, узимку (в опалювальний період) півтори тисячі, а то й 1800 грн. За новими тарифами буде ще дорожче. Через низький дохід постраждалим у ДТП зайцева виплачує дуже малі суми.

Зайцеву відвідують матір та бабуся

На побачення до Зайцевої їздять матір та бабуся. Остання була лише декілька разів. Переважно її відвідує мама.

До Зайцевої із боку засуджених немає ставлення як до "мажорки". Всі сидять за аналогічними злочинами.

Засуджених возять до лікарні

Засуджені можуть мати свої медикаменти, однак вони повинні зберігатися у медпункті та видаватися за потреби. Кожен засуджений має свій пакет ліків та опис до них.

Якщо потрібна допомога спеціалістів, то засуджених під наглядом відвозять до лікарні. У них укладені декларації із сімейними лікарями.

Поведінка Зайцевої

Зайцева як заїхала до Покровського виправного центру, так і до сьогодні поводиться зразково. До неї немає жодних зауважень, на відміну від інших засуджених.

Нещодавня смертельна ДТП у Харкові

Читайте також