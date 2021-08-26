Засідання ТКГ щодо Донбасу і брифінг голови МЗС – анонси СЬОГОДНІ

Засідання ТКГ і брифінг Дмитра Кулеби / Фото: Колаж: Сьогодні
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 26 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- Засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.
- 13:00 – засідання Кабінету міністрів України. Трансляція.
- 8:00 – засідання у справі про силовий розгін протестувальників на Майдані в ніч на 19 лютого 2014 року в Шевченківському райсуді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – онлайн-брифінг заступника голови Національної служби здоров'я України Тетяни Бойко на тему "Безкоштовні ліки".
- 11:00 – круглий стіл "Доступ до документів репресивних органів в Україні і Латвії. (Не)відкриті радянські архіви України і Латвії".
- 11:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
- 11:30 – онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про результати інавгураційного саміту "Кримської платформи" та інші актуальні питання зовнішньої політики України. Трансляція.
Київ
- 12:00 – "пряма лінія" за участю директора Департаменту соціальної політики Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Руслана Світлого в Контактному центрі. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00.
- 17:00 – відкриття виставки "Музейна графічна Франкіана" в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького. Виставка триватиме до 26 вересня. Деталі.
Київська область
- 11:00 – засідання у справі про викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка в Бориспільському міськрайонному суді (Київський Шлях, 72, Бориспіль).
Львів
- Медійна конференція Центрально-Східної Європи Lviv Media Forum 2021. Реєстрація за посиланням. Деталі: сайт, Facebook.
За кордоном
- ОЕСР опублікує дані про зміну ВВП країн, що входять до організації, у другому кварталі 2021 року.
Таджикистан
- У Душанбе відбудеться засідання Консультативної ради керівників органів державної (виконавчої) влади, що здійснюють управління державними матеріальними резервами в державах – учасницях СНД.
Казахстан
- У Нур-Султані 26-28 серпня відбудеться Міжнародний форум "Антиконтрафакт 2021".