"Затащив на характері". Військовому присвоїли звання Герой України (фото)

Ще один військовий отримав звання Герой України. Фото: колаж "Сьогодні"

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу присвоїли звання Герой України. Захисник прорвав оборону супротивника на мосту у Херсонській області.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram-каналі.

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"Герої новітньої історії України: старший лейтенант Дозірчий Дмитро Леонідович. 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області прорвав оборону противника на мосту та забезпечив вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. Як кажуть, "затащив на характері", – написав Цаплієнко.

Внаслідок цього Дмитру присвоєно звання Герой України.

Старшому лейтенанту Дозірчому Дмитру Леонідовичу присвоїли звання Герой України

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Зеленський розповів про першу жінку Героя України, якій присвоїли звання посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння державних нагород військовим ЗСУ. При цьому звання Герой України вперше удостоїлася жінка, якій воно було присвоєно посмертно. Про це йшлося під час звернення Зеленського до українців.

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєним орденом "Золота Зірка" сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно.