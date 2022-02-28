Завели в глухий кут і скрутили. Два залізничники голіруч захопили БТР окупантів

Артем Кисельов та Руслан Аристархов зупинили ворога. Фото Reuters (ілюстративне)

Прості герої – двоє залізничників захопили ворожий БТР та скрутили російських військових голіруч.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, під час обходу колії залізничники побачили, як на "Суми-Товарна" заїжджає бронетранспортер. З кабіни виліз один із російських загарбників і запитав напрямок руху.

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Начальник станції "Суми-Товарна" Артем Кисельов та начальник станції "Баси" Руслан Аристархов зорієнтувалися та вказали йому шлях у глухий кут.

Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Затримано двох. Ще двоє втекли, їх зараз розшукують.

Укрзалізниця нагородить героїв-залізничників.

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Як на Сумщині борються з окупантами

Керівник Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький раніше розповів, як мирні жителі виявляють чудеса героїзму, зупиняючи окупантів буквально голіруч.

"Поки ведуться бої на території Сумської області. Люди, сумчани, показують приклад героїзму, я пишаюся – не один танк і БТР були взяті голіруч. М*скалі вилазять зі своєї техніки та тікають до лісу. Кажуть, вони не хочуть війни. Ми незабаром почнемо оприлюднювати інформацію, яка говорить, чому тут знаходяться російські військові. Проробляються території, очищаються від міток феесбешників", – розповів Живицький.

Українець намагався зупинити ворожу колону танків

У Мережі з'явилося відео, як чоловік власноруч намагається зупинити колону з десятка російських танків.

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На записі видно, як українець кидається під колеса габаритної техніки, намагаючись повернути її зі шляху. Один із танків виїжджає на узбіччя.