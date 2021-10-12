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Завтра в 10 областях України запрацюють нові камери на дорогах: список

Інна Собора
12 жовтня, 17:49
Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху, зокрема, перевищення швидкості

В Україні запрацюють нові камери на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Всього камер вже більше 200.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Загалом нові камери 13 жовтня запрацюють у 10 областях. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Де встановлені нові камери?

м. Кременчук

  • 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

м. Черкаси

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  • просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

м. Луцьк

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.
  • вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.
  • вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.
  • вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

м. Львів

  • вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.
  • ул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.
  • ул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

Вінницька область

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  • на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

Волинська область

  • на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

Донецька область

  • на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.
  • на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.
  • на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.
  • на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.
  • на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

Запорізька область

  • на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
  • на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.
  • на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

Миколаївська область

  • на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

Рівненська область

  • на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.
  • на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

Чернігівська область

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

Як працюють камери?

Камери фіксують перевищення швидкості в автоматичному режимі. Якщо водій порушив ПДР, камера зніме це, і водію надійде штраф. Його можна отримати щонайменше трьома способами:

  • в додатку "Дія" (в день порушення)
  • в додатку "Приват24" (в день порушення)
  • поштою (залежно від того, в якому графіку працює поштове відділення).

Якщо водій перевищив швидкість на 20-50 кілометрів, то він має заплатити штраф в розмірі 340 гривень. Але штраф буде меншим в половину (170 гривень), якщо оплатити його в 10-денний термін з моменту фіксації порушення.

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