Завтра в 10 областях України запрацюють нові камери на дорогах: список

В Україні запрацюють нові камери на дорогах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Всього камер вже більше 200.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

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Загалом нові камери 13 жовтня запрацюють у 10 областях. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Де встановлені нові камери?

м. Кременчук

274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.

м. Черкаси

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просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.

м. Луцьк

вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.

вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.

вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.

вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.

м. Львів

вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.

ул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.

ул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.

Вінницька область

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на 376 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.

Волинська область

на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.

Донецька область

на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.

на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.

на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.

на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.

на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.

Запорізька область

на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.

на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.

Миколаївська область

на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.

Рівненська область

на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.

на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.

Чернігівська область

на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.

Як працюють камери?

Камери фіксують перевищення швидкості в автоматичному режимі. Якщо водій порушив ПДР, камера зніме це, і водію надійде штраф. Його можна отримати щонайменше трьома способами:

в додатку "Дія" (в день порушення)

в додатку "Приват24" (в день порушення)

поштою (залежно від того, в якому графіку працює поштове відділення).

Якщо водій перевищив швидкість на 20-50 кілометрів, то він має заплатити штраф в розмірі 340 гривень. Але штраф буде меншим в половину (170 гривень), якщо оплатити його в 10-денний термін з моменту фіксації порушення.

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