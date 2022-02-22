Зеленський: Ердоган підтримав новий формат щодо України

Реджеп Ердоган (ліворуч) та Володимир Зеленський (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна ініціювала проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини, на що вже погодилася Анкара.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у твіттері.

Реклама

Заява

"Була телефонна розмова з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив подяку за підтримку української позиції щодо останніх провокаційних рішень Росії. Також подякував за підтримку ініціативи проведення саміту постійних членів Ради Безпеки ООН за участі України, Туреччини та Німеччини", – сказано у публікації Зеленського.

Раніше Туреччина виступила ініціатором проведення тристоронньої зустрічі за участі президентів Туреччини, РФ та України. Але у Кремлі відкинули ініціативу Ердогана.

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. При цьому турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

Реклама

Обстановка