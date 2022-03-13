Зеленський нагородив орденами та медалями понад сотню військових

Президент підписав відповідний указ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав укази — про відзначення державними нагородами України та указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка".

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

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"Я підписав два важливих укази. Про відзначення державними нагородами України 106-ти військовослужбовців Збройних Сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 з них – посмертно", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка". Його присвоєно:

Старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу . Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.

. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога. старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу . Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.

. Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів. солдату Мрочку Костянтину Васильовичу . Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати.

. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати. солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу . Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям.

. Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям. сержанту Ханіну Андрію Павловичу . Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок.

. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок. сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24-го лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области. Врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка":

Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу . Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300-т окупантів.

. Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300-т окупантів. старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області, було знищено близько 50-ти осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.

13 героїв, яким присвоїли звання раніше

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Декому з них — посмертно.

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Звання присвоєно:

Підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника;

(посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника; капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них підбитий літак;

(посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них підбитий літак; молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів;

(посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів; старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). Під ворожими ракетними обстрілами дав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя;

(посмертно). Під ворожими ракетними обстрілами дав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя; молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ;

(посмертно). За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ; генерал-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу . Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова;

. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова; полковнику Ході Леоніду Олексійовичу . За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів;

. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів; підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу . Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та особового складу ворога в Гостомелі;

. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та особового складу ворога в Гостомелі; підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу . Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область;

. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область; майору Бові Євгену Петровичу . За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій в умовах постійних атак ворога;

. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій в умовах постійних атак ворога; капітану Боєчку Василю Васильовичу . За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога;

. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога; сержанту Морозу Олегу Романовичу . Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області;

. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області; матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожі вертольоти.

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