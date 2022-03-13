Зеленський нагородив орденами та медалями понад сотню військових

Президент підписав відповідний указ/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський підписав укази — про відзначення державними нагородами України та указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка".
Про це він повідомив у відеозверненні до українців.
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"Я підписав два важливих укази. Про відзначення державними нагородами України 106-ти військовослужбовців Збройних Сил України, які мужньо проявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 з них – посмертно", — сказав Зеленський.
Крім того, глава держави присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка". Його присвоєно:
- Старшому сержанту Васічу Сергію Вікторовичу. Посмертно. Мужньо обороняв наші позиції у Київській області. Знищив ворожу техніку і значну кількість живої сили ворога.
- старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу. Посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макарів завдав значних втрат ворогу і героїчно загинув, захищаючи побратимів.
- солдату Мрочку Костянтину Васильовичу. Посмертно. Мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти понесли болісні втрати.
- солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу. Посмертно. Героїчно виконував свій обовʼязок в бою проти переважаючих сил ворога. До останнього допомагав своїм співслужбовцям.
- сержанту Ханіну Андрію Павловичу. Посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області знищив танк ворога та близько 10-ти осіб противника. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим співслужбовцям і до останнього виконував свій обовʼязок.
- сержанту Дерусовій Інні Миколаївні. Посмертно. З 24-го лютого старший бойовий медик виконувала завдання у місті Охтирка Сумської области. Врятувала більше 10-ти військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ, надаючи допомогу пораненим. Перша жінка герой України, якій це звання присвоєно посмертно.
Присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота зірка":
- Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям в Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога і близько 300-т окупантів.
- старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області, було знищено близько 50-ти осіб противника, танк Т-72 і взято у полон пʼятеро окупантів.
13 героїв, яким присвоїли звання раніше
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у війні з російськими окупантами. Декому з них — посмертно.
Звання присвоєно:
- Підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу (посмертно). Загинув, прикриваючи бійців ЗСУ та героїчно стримуючи наступ противника;
- капітану Корпану Олександру Богдановичу (посмертно). Врятував військових ЗСУ та цивільні житлові будинки, відвівши від них підбитий літак;
- молодшому лейтенанту Блосі Юрію Ігоровичу (посмертно). Загинув у боях на Миколаївщині, героїчно захищаючи побратимів;
- старшому сержанту Івашку Андрію Олександровичу (посмертно). Під ворожими ракетними обстрілами дав цінну інформацію про дії окупантів ціною власного життя;
- молодшому сержанту Волкову Євгену Володимировичу (посмертно). За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок військових ЗСУ;
- генерал-майору Ніколюку Віктору Дмитровичу. Майстерно керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова;
- полковнику Ході Леоніду Олексійовичу. За період війни під його командуванням було знищено понад 50 машин окупантів;
- підполковнику Пономаренку В'ячеславу Анатолійовичу. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та особового складу ворога в Гостомелі;
- підполковнику Яковенку Олександру Олексійовичу. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно захищати Донецьку область;
- майору Бові Євгену Петровичу. За героїчну оборону Маріуполя та утримання позицій в умовах постійних атак ворога;
- капітану Боєчку Василю Васильовичу. За дуже успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога;
- сержанту Морозу Олегу Романовичу. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області;
- матросу Самофалову Валерію Михайловичу. В одній битві вперше в історії цієї війни збив відразу три ворожі вертольоти.