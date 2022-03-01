Зеленський призначив голову військової адміністрації Києва

Зеленський високо оцінив Жирнова. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський призначив генерала Миколу Жирнова головою воєнної адміністрації Києва. Він працюватиме спільно з мером столиці. Про це він заявив на брифінгу.
"Шановні кияни! Оборона столиці – насамперед. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста: щоб блокувати ворогові підступи до столиці, щоб кияни мали усе необхідне. Головою військової адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович", – сказав він.
Зеленський зазначив, що Жирнов служив командувачем сил підтримки, на високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-15 роках. Нині у РНБО держексперт служби військової безпеки.
"Віталій Кличко залишається мером Києва, він матиме свою сферу відповідальності. Тепер це буде спільна робота. Після війни повернемо все на свої місця у столиці", – наголосив глава держави.
Хто такий Микола Жирнов
Народився 2 травня 1966 року у м. Степанаван у Вірменії. У 1987 році закінчив Кам'янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище, пройшов шлях від командира взводу до командувача Силами підтримки ЗСУ.
З 2001 по 2002 рік у складі багатонаціональних сил ООН з підтримки миру виконував миротворчу місію у Південному Лівані.
2009 року закінчив Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень).
27 листопада 2014 року за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
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