Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ: що відомо про Валерія Залужного

Валерій Залужний очолив ВСУ. Колаж "Сьогодні" / Фото: Офіційний сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський віддав посаду головнокомандувача ЗСУ Валерію Залужному. Генерал-майор займе пост Руслана Хомчака.

Про рішення глави держави повідомив його прессекретар Сергій Никифоров.

Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград-Волинський Житомирської області в сім'ї робітників.

У 1989 році закінчив міську школу № 9 і вступив до місцевого машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою. Після цього був загальновійськовий факультет Одеського вищого об'єднаного командного училища. У 1997 році з відзнакою закінчив навчання в училищі.

У 2005 році знову пішов вчитися, вступивши в Національну академію оборони України. Через 2 роки закінчив навчання із золотою медаллю.

Кар'єра

З 1997 року Залужний пройшов усі щаблі військової служби: командир взводу, командир навчального взводу, командир бойового взводу, командир навчальної роти, командир роти курсантів, командир батальйону.

З 2007 року начальник штабу – перший заступник командира 24-ї окремої механізованої бригади у Яворові Львівської області.

З 2009 року рішенням начальника Генерального штабу Збройних сил України призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади.

З 2017 року начальник штабу – перший заступник командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

З 2018 року був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об'єднаних сил.

9 грудня 2019-го став командувачем Оперативного командування "Північ".

27 липня 2021 року Залужного призначено новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Генерал-майор Валерій Залужний

Валерій Залужний активно ділиться фотографіями, на яких він з товаришами по службі і з сім'єю, в соцмережі Facebook, однак інтерв'ю ЗМІ за всі роки служби давав вкрай рідко. У лютому 2020 року з ним поспілкувалися журналісти "АрміяINFORM". Генерал-майор розповів про своє ставлення до радянської спадщини, що віджила, і про нові підходи до роботи з українськими солдатами.

Про нове покоління українських військових

"Совок" відпадає – хоче хтось цього чи ні. До нас приходять молоді люди, випускники військових академій. Дуже цікаво за ними спостерігати. Як людина, яка сиділа недавно за партою, потрапляє відразу на фронт. За рік вони стають командирами рот. Кожен, крім техніки і ста людей особового складу, отримує смугу, яку він з ними захищає. Це зовсім інші люди. Не такі, як ми, коли були лейтенантами. Це нові паростки, які за п'ять років зовсім змінять армію. Майже всі добре знають іноземну мову, прекрасно працюють з гаджетами, начитані. Нові сержанти. Це не цапи відбувайли, як, наприклад, в російській армії, а реальні помічники, які за певними функціоналами скоро підмінять офіцерів. Це теж зміни. Ми вже почали цей рух, і назад шляху немає. Повернутися в армію у 2013 році нам просто не дасть навіть суспільство", – розповідав Залужний в інтерв'ю "АрміяINFORM" у лютому 2020 року.

Фото: Facebook

Новий підхід

"Апробуємо застосування нового інструментарію для роботи штабів. Хочемо відійти від карт, від написання бойових наказів зразка, скажімо, 1943-го. Від цих безглуздих доповідей біля карт. Воно себе вже зжило".

"Ми змінюємо оцінку противника. Тепер ми наступаємо не на того противника, який прописаний у нас, наприклад, станом на 1982 рік. Ми беремо реального супротивника, який є в Луганській і Донецькій областях. Тобто обладнані вузли оборони, залиті бетоном. Де збільшується кількість вогневих завдань, де повинна зрости ступінь вогневого ураження".

Фото: Facebook

Гроші

У декларації Валерія Залужного немає даних про належну йому нерухомість. Будинок площею в 69,2 квадратних метра і чотири земельні ділянки в Овідіополі Одеської області належать дружині генерал-майора. Також у подружжя два автомобілі. У Залужного Chery Tiggo T11 2010 року випуску, а у його дружини – Nissan Patrol 2005 року випуску.

Що стосується доходів, у 2020 році кожен з подружжя задекларував за півмільйона гривень. Валерій Залужний отримав 563 тисячі гривень зарплати. Дружина генерал-майора заробила 584 тисячі гривень в Укргазбанку.

Валерій Залужний з дружиною

Особисте життя

У Залужного дружина і двоє дітей. Старша пішла стопами батька і служить в Київському гарнізоні, а молодша вчиться в Одесі і планує стати лікарем.

Валерій Залужний з дочкою / Фото: Facebook

Нагадаємо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, підписавши відповідний указ. Тоді одним указом президент звільнив Руслана Хомчака з посади начальника Генерального штабу, а наступним указом призначив його головнокомандувачем ЗСУ.