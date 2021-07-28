Зеленський призначив нового главу Генштабу і командувача ООС

Президент підписав укази про звільнення старих і призначення нових командирів

Президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Шаптала, а командувачем об'єднаних сил Олександра Павлюка.

Про це написали на сайті Офісу президента.

Які кадрові перестановки провели в армії:

Звільнили начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Корнійчука – призначили Сергія Шаптала.

Звільнили командувача десантно-штурмових військ ЗСУ Євгена Мойсюка – заміни поки не знайшли;

звільнили командувача об'єднаних сил Володимира Кравченка – призначили Олександра Павлюка.

Основне завдання для нових командирів – модернізація нашої армії і повна підготовка військових до захисту України.

"Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь-яких умовах", – зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський віддав посаду головнокомандувача ЗСУ Валерію Залужному. Генерал-майор займе пост Руслана Хомчака.

Як відомо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, підписавши відповідний указ.

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