Зеленський призначив посла України в Ліхтенштейні

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ліхтенштейні. Ним став Артем Рибченко.

Про це йдеться в указі президента.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченко Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", – йдеться в документі.

Це не перше призначення президента

Президент Володимир Зеленський раніше призначив кілька послів в Європу, Африку і Індонезію, а також затвердив нового представника України при НАТО.

Реклама

Так, призначення отримали такі дипломати:

Наталія Галібаренко – глава Місії України при НАТО (до цього обов'язки виконував Георгій Толкачов);

Василь Гамянін – надзвичайний і повноважний посол України в Індонезії;

Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині;

Василь Химинець – надзвичайний і повноважний посол України в Австрії;

Андрій Праведник – надзвичайний і повноважний посол України в Танзанії за сумісництвом (зараз він посол ще і в Кенії).

Раніше ми писали, що: