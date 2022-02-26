Зеленський: Вночі ворог піде на штурм – не можна втратити столицю

Окупанти можуть піти на штурм - Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця ніч в Україні буде важчою за попередню. Російські окупанти намагатимуться піти на штурм українських міст.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

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За словами президента, під особливою увагою буде Київ.

"Ця ніч буде важчою, ніж день. Під ударом – багато міст: Чернігів, Суми, Харків, Донбас, південь України та особлива увага до Києва. Не можна втратити столицю", – сказав він.

Зеленський уточнив, що українські військові мають вистояти нічний штурм.

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"Росія застосує усі сили, щоб зламати наш опір. Цієї ночі ворог піде на штурм. Ми повинні вистояти!", – додав глава держави.

Що відбувалося в Україні 25 лютого