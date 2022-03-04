Зеленський звернеться до українців — на його виступ чекають і в Грузії

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У п’ятницю ввечері, 4 березня, очікується нове звернення президента України Володимира Зеленського.

На виступ нашого президента вже чекають у грузинському Тбілісі — на площі зібралося багато людей з українськими прапорами.

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Зазначимо, з'явилися повідомлення, що звернення Зеленського відбудеться після засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов спростував цю інформацію в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Не було жодного засідання РНБО. У фейках йшлося про засідання апарату, такого органу взагалі немає. Ми чітко тримаємо оборону, розуміємо, що відбувається, ми усвідомлюємо, що перемога буде за нами", — сказав він.

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Данілов додав, що зараз з'ясовується, з яких облікових записів були поширені фейки.

Ситуація в Україні 4 березня