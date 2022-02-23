В Україні запроваджено надзвичайний стан

Тепер на нас чекають нові обмеження? Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про введення по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей, надзвичайного стану. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів.

В яких областях будуть обмеження

Надзвичайний стан вводиться на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей міста Києва.

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Термін дії – з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 терміном на 30 діб.

Які будуть обмеження

На територіях дії надзвичайного стану встановлюються такі заходи:

встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, а також обмеження свободи пересування територією (за потреби);

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);

посилення охорони цивільного правопорядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;

заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на які встановлюється судом;

заборона страйків;

тимчасова або безповоротна евакуація з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових житлових приміщень;

запровадження комендантської години (заборона на перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень особи у встановлений час доби, за необхідності);

перевірка документів у громадян, а у необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;

заборона призовникам, військовозобов'язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України;

заборона виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати обстановку;

регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінюючих пристроїв особистого та колективного користування;

особливі правила користування зв'язком та передачі через комп'ютерні мережі (при необхідності);

постановка у визначеному Конституцією та законами України порядку питання та забороні діяльності політичних партій, громадських організацій на користь національної безпеки та цивільного порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав та свобод інших людей.

Загострення ситуації на сході

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочалося введення російських військ до ОРДЛО. На Донбасі люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт до США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав пропозицію президенту про розрив дипломатичних відносин із Росією.

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Минулої доби, 22 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 у тому числі із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкові поранення, несумісні з життям.