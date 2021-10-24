Зеленський відповів на петицію про "кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію" і "Газпром" перейшов до погроз – головні новини за ніч

Володимир Зеленський опублікував відповідь на петицію, а Через низький тиск у газотранспортній мережі Міноборони Молдови відключило Вічний вогонь в Кишиневі. Колаж "Сегодня".
Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Румунія вводить комендантську годину: що сталося
З 25 жовтня уряд Румунії знову введе нічну комендантську годину і обов'язкові пропуску на вхід в громадські місця, а також відправить школярів на двотижневі канікули, щоб стримати сплеск випадків захворювання і смертей від COVID-19.
Зеленський відповів на петицію про "кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію"
Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради і прем'єр-міністра з проханням опрацювати пропозиції, викладені в петиції про введення кримінальної відповідальності за примусову вакцинацію.
"Ситуація може погіршитися" – тривожний прогноз лікаря Саакашвілі
Лікуючий лікар глави виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїла Саакашвілі заявив, що політик перебуває в стабільному стані.
Поставки газу в Молдову: "Газпром" перейшов до погроз
З 1 грудня "Газпром" повністю припинить поставки газу в Молдову, якщо республіка не погасить борг за паливо і не погодить умови нового контракту.