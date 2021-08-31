Зеленський прилетів до США на зустріч з Байденом

Президент України з дружиною прилетів в США. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона в рамках робочого візиту глави Української держави до Сполучених Штатів Америки на запрошення президента США Джозефа Байдена.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі один на один і в розширеному складі делегацій.

"Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями. Як планується, представники України та США підпишуть низку документів", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що програма візиту розрахована на кілька днів і охопить низку міст на Східному і Західному узбережжях США.

Що обговорять

Під час візиту президента Володимира Зеленського в США він має намір обговорити з американським лідером Джо Байденом три основні блоки питань – політичні, економічні та безпеку. Також очікується підписання офіційних документів. Раніше про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Політичний блок

"Перше – це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося, і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання".

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Безпека

"Всі розуміємо, що це протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як рухатимемося. Ми обговорюватимемо кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".

Економіка

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони".

Як повідомлялося, дата зустрічі Зеленського з Байденом переносили двічі. Раніше вона була перенесена з 30 на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту.

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