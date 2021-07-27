Зеленський знову обійшов би Порошенка на виборах: результати опитування українців

Українцям поставили запитання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчим часом – результат цілком прогнозований

Петро Порошенко та Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Якби зараз відбувалися президентські вибори, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців, що на 14% більше, ніж у його основного суперника Петра Порошенка. Про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг".

Українцям поставили запитання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчим часом. Скільки набрали б політики:

президент Володимир Зеленський – 27,7%;

п'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко – 13,4%;

лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 11,4%;

один з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко – 10,1%;

лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко – 7,8%;

експрем'єр, лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман – 6,1%;

екснардеп Євген Мураєв – 6%;

спікер Верховної Ради Дмитро Разумков – 4,1%.

Водночас 46% опитаних відповіли, що у жодному разі не проголосували б за Порошенка, 36% – за Тимошенко, 34% – за Бойка, 29% – за Зеленського, 26% – за Ляшка.

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Зеленському довіряють 45% опитаних, а не довіряють 52%; Тимошенко довіряють 31%, не довіряють 68%; Бойко довіряють 27%, не довіряють 57%; Порошенку довіряють 26%, не довіряють 72%, нардепу Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють 70%.

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Опитування було проведено 23-25 липня телефонним інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність – 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2%.

На минулих президентських виборах Зеленський набрав аж 73% голосів, випередивши головного конкурента Порошенка майже на 50%.

Протягом двох років президентства Зеленського його рейтинг впав і за різними опитуваннями не перевищував і 50%, але у будь-якому разі на цей момент він користується найбільшою підтримкою серед політиків. Наприклад, у березні поточного року Київський міжнародний інститут соціології визначив, що довіра до Зеленському різко зросла.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у травні було два роки президентства Зеленського. Українці оцінили, в якій сфері президент впорався найкраще, а де не досяг успіху.

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