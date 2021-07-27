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Зеленський знову обійшов би Порошенка на виборах: результати опитування українців

27 липня, 13:46

Сергій Мартинець

Українцям поставили запитання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчим часом – результат цілком прогнозований

Петро Порошенко та Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Якби зараз відбувалися президентські вибори, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців, що на 14% більше, ніж у його основного суперника Петра Порошенка. Про це свідчать результати опитування соціологічною групою "Рейтинг".

Українцям поставили запитання, кого б вони підтримали, якби вибори відбулися найближчим часом. Скільки набрали б політики:

Водночас 46% опитаних відповіли, що у жодному разі не проголосували б за Порошенка, 36% – за Тимошенко, 34% – за Бойка, 29% – за Зеленського, 26% – за Ляшка.

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Зеленському довіряють 45% опитаних, а не довіряють 52%; Тимошенко довіряють 31%, не довіряють 68%; Бойко довіряють 27%, не довіряють 57%; Порошенку довіряють 26%, не довіряють 72%, нардепу Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють 70%.

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Опитування було проведено 23-25 липня телефонним інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність – 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2%.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у травні було два роки президентства Зеленського. Українці оцінили, в якій сфері президент впорався найкраще, а де не досяг успіху.

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опитування рейтинг Володимир Зеленський Петро Порошенко

Джерело: Сьогодні

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