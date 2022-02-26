Зеленський знову звернувся до українців: що відомо зараз (відео)

Глава держави звернувся до українців/Колаж "Сьогодні"

Українці перебувають на своїй рідній землі та ніколи її не здадуть. Про це глава держави Володимир Зеленськийсказав у своєму відеозверненні.

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"Готовність українців захищати свою державу, наша солідарність одна з одною та хоробрість – зламали сценарій окупації нашої країни. Світ побачив – українці потужні. Українці сміливі. Українці – на своїй рідній землі і ніколи її не здадуть. Не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші за ворогів", – говорить президент України.

За його словами, протягом дня він говорив із лідерами держав – друзями України.

"Надзвичайний результат у відносинах з Італією. Це справді новий розділ для наших країн. Розмова з Маріо Драгі, прем'єр-міністром Італійської Республіки, поставила все на свої місця. Індія, традиційна світова сила. Обговорив з прем'єр-міністром Нарендрою Моді хід нашої відсічі агресору . Отримав повну підтримку", – уточнив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Реджепу Тайіпу Ердогану за постійну підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

"Погодилися з ним, що сьогодні вкрай важливою є заборона на прохід російських військових кораблів у Чорне море. Добрий друг України Ільхам Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що в нашій країні не вистачає нафти та нафтопродуктів. Все не просто, але зараз все буде. До речі, Ільхам Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати. А ще президент Швейцарії, прем'єр-міністр Греції, прем'єр-міністр Нідерландів Рютте... Відчувається, що Україна набула щирості та уваги всього нормального світу", – уточнив Володимир Зеленський.

Також президент України розповів про відключення Росії від глобальної фінансової цивілізації.

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"Наші дипломати боролися цілодобово та натхненно, щоб усі країни Європи погодили сильне та справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Є і ця перемога. Це мільярди та мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в Україну. Ми завжди говорили – за нами правда. А це означає, що вдаються навіть найбільші здобутки", – додав глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна дає гідну відсіч.

"Знаєте, сьогодні у Києві був дуже хороший сонячний день. День, який окупанти намагалися нам зруйнувати, як і все інше в країні. Але сьогодні ж і перший день життя дівчинки, яка в ніч на цю суботу народилася в Київському метрополітені. Зараз це укриття. Ми даємо гідну відсіч – впевнений, ви бачите це в новинах. Хочу сказати тільки одне. Ми боротимемося стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу у цій, безперечно, народній війні", – уточнив президент України.

Ситуація в Україні 26 лютого

Внаслідок війни Росії проти України за понад дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.

На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова"

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Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

У Києві, станом на 6:00 ранку, звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.

Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як сховище.

Також у столиці були обстріли в районі аеропорту "Київ" ("Жуляни").

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