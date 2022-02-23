Зеленський збирається запровадити надзвичайний стан (документ)

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував проєкт Указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні.

Відповідно до указу, у разі запровадження надзвичайного стану запроваджуються такі заходи:

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Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування

Обмеження руху та огляд транспортних засобів

Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення

Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів

Введення комендантської години

Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла

Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв

Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин

Регулювання роботи цивільних теле- та радіопрограм.

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Загострення ситуації на Донеччині

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Президент США виступив із новим зверненням до нації, у якому дав оцінку діям Росії та рішенню Ради Федерації відправити свої війська в чужу країну.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не виконуватиме ультиматум, який 22 лютого озвучив президент РФ Володимир Путін. Однією з вимог господаря Кремля було визнання Україною результатів псевдореферендуму у Криму щодо входження до складу Росії. Також Путін вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО.

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