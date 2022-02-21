Зеленський зідзвонився з Байденом

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Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом США Джо Байденом.
Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter. За словами президента України, він обговорив із Байденом події останніх годин.
"Починаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", – додав Зеленський.
Зазначимо, що прем'єр Великої Британії Борис Джонсон перервав свою прес-конференцію заради розмови із Зеленським.
'Я збираюся піти поговорити з президентом України Зеленським та запропонувати йому підтримку Великобританії", – сказав Джонсон.
Путін визнав "ЛДНР"
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".
"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.
Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
У Путіна обговорили долю ОРДЛО
Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпекий, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "ЛДНР".
"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.
Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.
Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "ЛДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.
Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".
"Було досить терпіння, досить аргументів змусити Україну виконати Мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і не робитимуть", – сказала Матвієнко.