Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Зеленський прибрав Авакова і ще чотирьох ексміністрів з Ради реформ: хто їх замінив

Сергій Мартинець
11 серпня, 14:36
Нещодавно звільнені члени уряду більше не будуть допомагати з реформами в Україні після нового указу президента

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної ради реформ у зв'язку з недавніми кадровими перестановками в уряді. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

У зв'язку зі звільненнями з Кабміну президент вивів з Нацради:

  • Арсена Авакова (ексглава МВС);
  • Юрія Вітренка (колишній в.о. міністра енергетики);
  • Владислава Криклія (ексміністр інфраструктури);
  • Ігоря Петрашка (ексміністр економіки);
  • Максима Степанова (ексглава МОЗ).

Замість них введені до складу Нацради такі особи, які запрошуються для розгляду окремих питань:

Реклама
  • Роман Абрамовський (міністр охорони довкілля і природних ресурсів);
  • Герман Галущенко (міністр енергетики);
  • Олександр Кубраков (міністр інфраструктури);
  • Віктор Ляшко (глава МОЗ);
  • Олег Уруський (віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості).

Міністр економіки Олексій Любченко введений до складу членів Нацради, які беруть участь в її роботі з усіх питань. А главу МВС Дениса Монастирського Зеленський затвердив до складу членів, які запрошуються для розгляду окремих питань.

Зеленський вже почистив армію

  • Останнім часом президент Володимир Зеленський влаштував велику чистку в силових структурах, мотивуючи це тим, що не всі впоралися зі своєю роботою. Першим попросив на вихід голову МВС Арсена Авакова, а на його місце призначили Монастирського.
  • Потім президент змінив голову Служби зовнішньої розвідки – звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.
  • Потім взявся за армію – звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Генштабу і командувача ООС. На їхнє місце президент призначив генералів Сінайка, Павлюка, Шапталу. Варто нагадати, що нещодавно Кабмін звільнив трьох заступників міністра оборони.
  • Також Зеленський "почистив" і СБУ – були звільнені троє заступників Баканова.

Нагадаємо, сьогодні глава київської поліції Андрій Крищенко заявив про своє звільнення. Генерал поліції подякував своїм підлеглим, з якими розкривав резонансні злочини, організовував охорону порядку на великих міжнародних заходах.

Також сьогодні було призначено нового головного поліцейського Києва – ним став Іван Виговський, який до цього очолював полтавську поліцію.

Реклама