Зеленський прибрав Авакова і ще чотирьох ексміністрів з Ради реформ: хто їх замінив

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної ради реформ у зв'язку з недавніми кадровими перестановками в уряді. Відповідний указ опублікований на сайті президента.
У зв'язку зі звільненнями з Кабміну президент вивів з Нацради:
- Арсена Авакова (ексглава МВС);
- Юрія Вітренка (колишній в.о. міністра енергетики);
- Владислава Криклія (ексміністр інфраструктури);
- Ігоря Петрашка (ексміністр економіки);
- Максима Степанова (ексглава МОЗ).
Замість них введені до складу Нацради такі особи, які запрошуються для розгляду окремих питань:
- Роман Абрамовський (міністр охорони довкілля і природних ресурсів);
- Герман Галущенко (міністр енергетики);
- Олександр Кубраков (міністр інфраструктури);
- Віктор Ляшко (глава МОЗ);
- Олег Уруський (віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості).
Міністр економіки Олексій Любченко введений до складу членів Нацради, які беруть участь в її роботі з усіх питань. А главу МВС Дениса Монастирського Зеленський затвердив до складу членів, які запрошуються для розгляду окремих питань.
Зеленський вже почистив армію
- Останнім часом президент Володимир Зеленський влаштував велику чистку в силових структурах, мотивуючи це тим, що не всі впоралися зі своєю роботою. Першим попросив на вихід голову МВС Арсена Авакова, а на його місце призначили Монастирського.
- Потім президент змінив голову Служби зовнішньої розвідки – звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.
- Потім взявся за армію – звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Генштабу і командувача ООС. На їхнє місце президент призначив генералів Сінайка, Павлюка, Шапталу. Варто нагадати, що нещодавно Кабмін звільнив трьох заступників міністра оборони.
- Також Зеленський "почистив" і СБУ – були звільнені троє заступників Баканова.
Нагадаємо, сьогодні глава київської поліції Андрій Крищенко заявив про своє звільнення. Генерал поліції подякував своїм підлеглим, з якими розкривав резонансні злочини, організовував охорону порядку на великих міжнародних заходах.
Також сьогодні було призначено нового головного поліцейського Києва – ним став Іван Виговський, який до цього очолював полтавську поліцію.