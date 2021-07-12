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Зеленський у Німеччині та українсько-британські військові навчання – анонси СЬОГОДНІ

12 липня, 07:00

Юлія Безпечна

У понеділок президент України зустрінеться в Німеччині з її президентом і канцлером, а в Миколаївській області почнеться "Козацька Булава-2021" – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 12 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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Бельгія

Японія

Введення режиму НС у Токіо через COVID-19 на час проведення Олімпіади (12 липня – 22 серпня).

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