Зеленський у Німеччині та українсько-британські військові навчання – анонси СЬОГОДНІ

У понеділок президент України зустрінеться в Німеччині з її президентом і канцлером, а в Миколаївській області почнеться "Козацька Булава-2021" – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 12 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

10:30 – засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 15:00 – бізнес-форум "Україна – Греція: відкриття нових можливостей співпраці під час глобальних змін". Захід пройде в онлайн-форматі на платформі Zoom за участю українських і грецьких дипломатичних установ, профільних міністерств, керівництва ТПП України та ТПП міста Салоніки. Реєстрація.

Верховна Рада

9:00 – засідання Комітету з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань 330).

– засідання Комітету з питань антикорупційної політики (вул. Садова, 3а, зал засідань 330). 11:00 – засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал).

– засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, конференц-зал). 13:00 – засідання Комітету з питань економічного розвитку (вул. Банкова, 5-7, к. 214).

– засідання Комітету з питань економічного розвитку (вул. Банкова, 5-7, к. 214). 13:00 – засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).

– засідання Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525). 15:00 – спеціальне відкрите засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності з повторного відбору представника Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (вул. Садова 3а, кабінет 727).

– спеціальне відкрите засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності з повторного відбору представника Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (вул. Садова 3а, кабінет 727). 16:00 – засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування випадків і причин порушення прав дитини при здійсненні децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг (вул. Садова, 3а, к. 1016).

Суди

16:00 – засідання у справі Семена Семенченка в Солом'янському райсуді Києва (вул. Максима Кривоноса, 25).

– засідання у справі Семена Семенченка в Солом'янському райсуді Києва (вул. Максима Кривоноса, 25). Обрання запобіжного заходу колишньому заступникові міністра оборони Ігорю Павловському в Печерському райсуді Києва.

Миколаївська область

Початок міжнародних українсько-британських військових навчаннь "Козацька Булава-2021" (12-24 липня). Участь у навчаннях візьмуть близько 2000 військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн.

Черкаська область

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8:30 – відкриття міжнародних змагань малих тактичних груп з прикладного багатоборства "Турнір Держприкордонслужби України пам'яті Василя Полякова" (12-16 липня) в Головному центрі підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота. Медійні дні – 12 і 16 липня.

За кордоном

Німеччина

11:00 – зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

– зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 20:00 – вечеря Володимира Зеленського з канцлером Ангелою Меркель.

Бельгія

У Брюсселі відбудеться засідання ради ЄС із закордонних справ щодо ситуації в Афганістані, на Південному Кавказі та в Лівані. На зустрічі виступить глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід.

Японія

Введення режиму НС у Токіо через COVID-19 на час проведення Олімпіади (12 липня – 22 серпня).