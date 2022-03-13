Зеленський: До Маріуполя їдуть 100 тонн гуманітарки – подивимося, що вчинить Москва

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Українська влада направила в обложений окупантами Маріуполь гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
Про це повідомив 13 березня президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні ключове завдання – Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона за дві години від Маріуполя, всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священиків православної церкви, вони супроводжують цей вантаж – воду, їжу, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні, щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути", – зазначив він.
Також президент додав, що українська влада вже майже 125 тисяч осіб вивезла на безпечну територію гуманітарними коридорами.
Війна в Україні 13 березня
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