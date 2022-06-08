Зеленський у Запоріжжі зустрівся з вимушеними переселенцями з Маріуполя

Президент Зеленський зустрівся з евакуйованими маріупольцями / Фото: Колаж: Сьогодні,

У Запорізькій області з робочим візитом побував президент України Володимир Зеленський і відвідав шелтер "Метінвесту" в Запоріжжі.

Там знайшли прихисток українці з Маріуполя, які змушені були покинути свої домівки через збройну агресію РФ.

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Зеленський пообіцяв громадянам, що Україна поверне усі свої території і маріупольці матимуть нові комфортні домівки.

Підтримка переселенців

Глава держави оглянув лікувальні кабінети і приміщення шелтера, поспілкувався з переселенцями. Він висловив переконання, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – зазначив Володимир Зеленський.

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Водночас українці попросили президента допомогти з питанням відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський закликав переселенців долучатися до розробки механізму, котрий міг би спростити процедуру отримання таких документів. Поговорили під час зустрічі й про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, оскільки зараз прихисток, їжу та речі найпершої потреби їм надає безоплатно група "Метінвест".

Соціальні об’єкти Запоріжжя

За 100 днів війни "Метінвест" прийняв на соціальних об’єктах Запоріжжя приблизно 6 тисяч переселенців. Ці люди отримали:

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житло;

психологічну;

медичну;

гуманітарну допомогу.

З перших днів війни "Метінвест" і ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова створили гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". За час його існування з Європи до українських розподільчих центрів уже доставлено понад 3000 тонн наборів першої необхідності.

Набори отримали понад 70 тис. людей – це діти, люди літнього віку та жінки. Ще 20 тис. наборів передали сім’ям мобілізованих співробітників і багатодітним родинам. З вантажу також формують стратегічні резерви в містах присутності компанії.

Окрім харчових продуктів і речей, в Україну надходять ліки. Зокрема, до медзакладів Запоріжжя та Кам’янського передали препарати й витратні матеріали на 238 тисяч євро (7,5 млн грн).

Раніше ми розповідали, що Фонд Ріната Ахметова витратив 100 мільйонів євро на допомогу українцям і як допомогти собі під час панічної атаки.