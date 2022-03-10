Зеленський: Вторгнення Путіна не стало сюрпризом, шокувало інше

Зеленський не був здивований, що путінська армія напала на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні
Президент України Володимир Зеленський не був шокований тим, що Росія напала на нашу країну. Його здивувало те, з якою жорстокістю окупанти ставляться до мирних людей – як бомблять житлові будинки, церкви та лікарні.
Про це глава держави сказав у інтерв'ю німецькому виданню DIE ZEIT.
Зеленський уточнив, що вторгнення РФ не стало для нього сюрпризом.
"Якщо ви питаєте про жорстокість цього вторгнення, то це, звичайно, неможливо сприймати без шоку. Те, що вони роблять із цивільним населенням... Коли скидають авіабомби на житлові будинки або б'ють по житлових кварталах із реактивної артилерії – це неможливо зрозуміти. Це очевидні військові злочини", – сказав він.
Ситуація в Україні 10 березня
- Українські військові вже 15 днів відбивають атаки російських окупантів. Путінські війська не полишають спроб оточити Київ, але вони безуспішні. ЗСУ вже знищили цілий полк військових РФ неподалік столиці.
- На Чернігівському напрямку підрозділ оперативного командування "Північ" знищив дивізіон російських комплексів "Іскандер-М". Про це повідомило ОК "Північ" у Facebook.
- У тимчасово окупованому Криму різко злетіли темпи продажу житла, а окупанти екстрено вивезли із півострова сім'ї працівників ФСБ.
- Тепер кожен українець може повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворожих військ та техніки через чатбот "єВоріг", повідомила Держприкордонслужба України.
- Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації людей, і для доставки гуманітарного вантажу, цитує "Укрінформ" міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.