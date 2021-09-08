Зеленський надав чинності секретному рішенню РНБО про розвиток ВМС України

Рішення має гриф "Таємно". / Фото: Армія Inform

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року".

Відповідний указ №459/2021 був оприлюднений на сайті глави держави в середу, 8 вересня.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", – йдеться в документі.

Читайте також:

Зеленський виправив безглузду помилку в рішенні РНБО про санкції

Реклама

У ньому уточнюється, що вказане рішення РНБО є таємним, а контроль за його виконанням покладається на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова.

"Даний указ набирає чинності з дня його опублікування", – наголошується в документі.

РНБО – зброя Зеленського

З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.

30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.

Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

Також на нещодавньому засіданні РНБО було прийнято рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів у Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.