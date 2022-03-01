Нові санкції для РФ, переговори та обстріли Харкова. Зеленський звернувся до українців – відео

Зеленський записав відеозвернення до українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти цілеспрямовано обстріляли мирних українців у Харкові з ракет, хоча у місті немає військових об'єктів. За це РФ обов'язково відповість. Усього за 5 днів вторгнення було 56 ракетних ударів, окупанти випустили 113 крилатих ракет.

Про це сказав президент України у своєму відеозверненні.

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Про що сказав президент – головні тези:

Президент вважає, що потрібне повне закриття неба для російських ракет, літаків та вертольотів.

РФ потрібно закрити вхід до всіх портів, каналів, аеропортів світу. Така країна не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів.

Зеленський надав звання "Герой України" 12 нашим захисникам.

Для ворога Київ – головна мета. Лише за 28 лютого окупанти обстрілювали столицю тричі. Під особливою увагою військ РФ – ТЕЦ-6, окупанти хочуть залишити місто без світла. Оскільки прорватися до Києва вони не змогли, то засилають до столиці диверсантів – усіх їх ліквідують наші захисники.

Крім оборони влада думає і про тил. В Україні створили цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від ОДА щодо нестачі найнеобхідніших речей – продуктів, ліків, пального. Штаб безпосередньо знаходить постачальників, які можуть їх швидко надати.

Сьогодні пройшов перший раунд переговорів між Україною та РФ. Було видно синхронізацію обстрілів українських територій із переговорним процесом. У такий нехитрий спосіб РФ намагається натиснути на нашу країну, але цей хід у неї не пройде.

Київ проаналізує позицію РФ щодо її вимог для закінчення війни і після цього визначить, як переходити до другого етапу переговорів.

Зеленський підписав заяву на членство України у ЄС. Її вже доправили до Брюсселя та офіційно зареєстрували.

Нові втрати РФ

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли Байрактари.

Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою Байрактарів знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 градів та 8 бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.