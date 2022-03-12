Російських окупантів прирівняють до терористів ІДІЛ — Зеленський про викрадення мера Мелітополя (відео)

Зеленський зазначив, що Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців після 16 дня війни РФ проти нашої країни.
Звернення з'явилося на Telegram-каналі президента.
Про що говорив Зеленський — тези
- За словами президента, Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях.
- Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і забезпечити повну безпеку всім главам громад всієї нашої держави. Президент зазначив: "Викрадення мера Мелітополя — це військовий злочин проти демократії. Я запевняю, про це дізнаються 100% людей у всіх демократичних країнах і дії російських окупантів будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ".
- 11 березня російські окупанти зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Однак попри це вдалося врятувати 7 144 людини — з Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.
- Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами. Ворожі війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей.
- Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
- Порада Володимира Зеленського росіянам, які думають: "Шукайте способи отримувати достовірну інформацію. І бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити".
- Президент під час звернення також згадав про українських параолімпійців. "На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей! І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань — Китаю".
Окупанти обстріляли онкологічну лікарню
У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про жертв нині невідомо.
"Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області", — зазначив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.
Він наголосив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" — вона не просто хвора, вона вже в агонії.
"Якщо ненависть до ворога гуртує — ми вже найзгуртованіша нація у світі", — сказав він.