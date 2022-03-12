Російських окупантів прирівняють до терористів ІДІЛ — Зеленський про викрадення мера Мелітополя (відео)

Зеленський зазначив, що Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців після 16 дня війни РФ проти нашої країни.

Звернення з'явилося на Telegram-каналі президента.

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Про що говорив Зеленський — тези

За словами президента, Україна готова й надалі просвітлювати окупантів до повного розуміння ними, хто вони є й куди саме повинні тримати шлях.

Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і забезпечити повну безпеку всім главам громад всієї нашої держави. Президент зазначив: "Викрадення мера Мелітополя — це військовий злочин проти демократії. Я запевняю, про це дізнаються 100% людей у всіх демократичних країнах і дії російських окупантів будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ".

11 березня російські окупанти зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів. Однак попри це вдалося врятувати 7 144 людини — з Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів.

Маріуполь так і залишається заблокованим російськими окупантами. Ворожі війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей.

Кількість полонених окупантів сягнула вже такого рівня, що це питання не можна залишати тим структурам, які були в нас до війни. Тому сьогодні уряд утворив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Порада Володимира Зеленського росіянам, які думають: "Шукайте способи отримувати достовірну інформацію. І бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити".

Президент під час звернення також згадав про українських параолімпійців. "На зимовій Паралімпіаді наші хлопці та наші дівчата завоювали вже 25 медалей! І посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань — Китаю".

Окупанти обстріляли онкологічну лікарню

У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про жертв нині невідомо.

"Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області", — зазначив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.

Він наголосив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" — вона не просто хвора, вона вже в агонії.

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"Якщо ненависть до ворога гуртує — ми вже найзгуртованіша нація у світі", — сказав він.

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