Зеленського попередили про нову атаку Путіна на Україну і в Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах – головні новини за ніч

Ілларіонов зазначив, що потрібно бути у всеозброєнні, і рятувальники ведуть пошукову операцію. Колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Карпатах дві доби не можуть знайти туристку в горах
На Закарпатті шукають туристку, у якої раптово погіршилося самопочуття в горах в Рахівському районі, і їй була потрібна допомога. Операція з пошуку жінки триває дві доби.
Титул Міс Україна Всесвіт 2021 завоювала учасниця шоу Холостяк Анна Неплях
15 жовтня в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшов фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021". 15 фіналісток змагалися за корону та титул найкрасивішої дівчини країни.
Зеленського попередили про нову атаку Путіна на Україну
Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Кремль відчув можливість надавати нову хвилю тиску на Україну, чого не було півтора-два місяці тому.
Вибух в найбільшій шиїтській мечеті в афганському Кандагарі: багато загиблих
У мечеті афганського міста Кандагар під час п'ятничної молитви стався теракт. Подія трапилася під час п'ятничної молитви в мечеті, яка належить шиїтській громаді.