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"Жовтих" областей найбільше! МОЗ оновило список карантинних зон

Юлія Гаврилюк
18 грудня, 11:41
Найвищий показник рівня захворюваності станом на 17 грудня зафіксовано у Києві

Найвищий рівень госпіталізацій спостерігається у Хмельницькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 18 грудня 8 областей знаходяться у "червоній зоні" епіднебезпеки, всі інші області знаходяться у "жовтій зоні".

Про це пише МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

"Жовта"

  • м. Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Запорізька.

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В Україні виявили штам "Омікрон"

"Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", – написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.

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